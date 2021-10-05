Тренер «Автодора» о матче с «Калевом»: «Очень важно, что мы начинаем сезон с победы»
Главный тренер «Автодора» Эмиль Райкович подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Калева» 97:93.
«Очень важно, что мы начинаем сезон с победы. В первую очередь, «Калев» хорошо играл в нападении, и нам нужно было время, чтобы привыкнуть к скорости игры, так как это был шестой официальный матч для эстонской команды и первый для нас. Парни очень хорошо сработали в атаке и искали открытого партнера, что выразилось в итоговые 22 передачи. Мы должны играть лучше в защите и на подборах, это мы собираемся корректировать на предстоящих тренировках», — приводит слова Райковича официальный сайт клуба.
Для саратовцев встреча была первой в чемпионате, «Калев» уже успел сыграть с «Зенитом» и также проиграл.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4584-rajkovic_kalev_comments
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю