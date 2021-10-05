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Тренер «Автодора» о матче с «Калевом»: «Очень важно, что мы начинаем сезон с победы»

01:47
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Главный тренер «Автодора» Эмиль Райкович подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Калева» 97:93.

«Очень важно, что мы начинаем сезон с победы. В первую очередь, «Калев» хорошо играл в нападении, и нам нужно было время, чтобы привыкнуть к скорости игры, так как это был шестой официальный матч для эстонской команды и первый для нас. Парни очень хорошо сработали в атаке и искали открытого партнера, что выразилось в итоговые 22 передачи. Мы должны играть лучше в защите и на подборах, это мы собираемся корректировать на предстоящих тренировках», — приводит слова Райковича официальный сайт клуба.

Для саратовцев встреча была первой в чемпионате, «Калев» уже успел сыграть с «Зенитом» и также проиграл.

Дополнительная информация:

https://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4584-rajkovic_kalev_comments

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Сергей Разин все материалы автора

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