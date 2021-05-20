Главный тренер УНИКСа Прифтис призвал команду не расслабляться после второй победы над «Локомотивом-Кубань»
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом-Кубань» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (79:69).
«Это была очень тяжелая игра, я бы сказал, что даже тяжелее, чем во вторник. В состав «Локо» вернулся Уильямс-Госс, который добавил команде движения мяча. Очевидно, что мы хорошо провели вторую половину. Сыграли лучше в защите, выглядели солидно, физически мощно, не позволили «Локо» набрать много очков, что стало главной причиной нашей победы.
Сделали еще один шаг вперед, но ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что «Локо» — специфическая команда с большим количеством хороших игроков. Они отлично действуют в атаке, поэтому им нельзя давать убегать в счете, набирать легкие очки, ведь тогда «Локо» будет очень опасен. Мы должно быть сконцентрированными, держать фокус и показать свой баскетбол в воскресенье», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Лиги.
Казанский клуб ведет в серии до трех побед 2-0. Следующий матч состоится в Казани 23 мая.
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Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/uniks-oderzhal-vtoruyu-podryad-pobedu-nad-loko-v-krasnodare/
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