Боломбой и Лундберг могут сыграть в третьем матче с «Зенитом»
Баскетболисты ЦСКА Джоэл Боломбой и Габриэль Лундберг могут вернуться в состав на третий матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.
Оба игрока участвовали в предыгровой тренировке. Тренерский штаб примет решение по их включению в заявку в день матча.
Лундберг 15 мая досрочно завершил матч четвертьфинальной серии против «Нижнего Новгорода». Датский форвард был госпитализирован из-за внезапного головокружения, он начал терять сознание по ходу игры. Боломбой не играл с 22 марта из-за травмы голеностопного сустава.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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