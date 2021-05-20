Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал домашнее поражение от УНИКСа во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (69:79).

«Матч был тяжелый, физически жесткий. В первой половине контролировали игру, но в третьей четверти УНИКС навязал серьезную борьбу, и мы сбились на индивидуальные действия. УНИКС не забивал много бросков, но из-за их подборов в нападении мы сидели в защите по 30 секунд и больше.

Нам нужно проанализировать игру и быть готовыми к физической борьбе. Там уже и тактика отходит на второй план, ведь УНИКС играет простые «двоечки» наверху со Смитом и Брауном, все широко. Задача здесь в том, что нужно биться за каждый мяч, выгрызать его у соперника. Это плей-офф, здесь решает характер», — приводит слова Пашутина официальный сайт Лиги.

Казанский клуб ведет в серии до трех побед 2-0. Следующий матч состоится в Казани 23 мая.