Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:09

Базаревич — о матче против «Минска»: «Мы настраиваемся на непростую игру»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Минска».

«Мы настраиваемся на непростую игру. У нас по-прежнему есть некие пробелы в составе. «Минск», хотя с победами у этой команды, возможно, не очень, играет интересно, они добавили двух новых игроков. Думаю, что просто нам не будет. Мы, как обычно, будем стараться показать все, что можем», — цитирует пресс-служба лиги Базаревича.

Матч «Минск» — «Самара» пройдет сегодня, 11 февраля. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Минск
БК Самара
Сергей Базаревич
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский форвард Девонтэй Кэйкок перешел в ЦСКА
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости