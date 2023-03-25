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Пашутин: «Мы ожидали борьбу, потому что «Автодору» нужно было бороться за плей-офф»

Мария Гусева
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Автодора» (59:85) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы ожидали борьбу, потому что «Автодору» нужно было бороться за плей-офф, — цитирует пресс-служба лиги Пашутина. — Естественно, мы использовали эту игру для того, чтобы посмотреть ротации и дать возможности игрокам, которые меньше участвовали в предыдущих играх, чтобы они больше поиграли и были готовы к плей-офф. Знаем, что УНИКС — серьезный соперник, и с короткой ротацией очень сложно играть. Мы получили хорошую пищу для того, чтобы в плей-офф быть готовыми к прессингу, который «Автодор» сегодня применял».

В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет с УНИКСом. Первый матч пройдет в субботу, 1 апреля.

Источник: Единая лига ВТБ
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