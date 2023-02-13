Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

13 февраля, 23:54

Вергун: «Наша основная задача — не дать «Автодору» проявить себя максимально эффективно»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

«В последних играх мы показываем более качественный баскетбол по сравнению с первой половиной сезона. Я рад тому, что ребята находят правильную мотивацию для себя прогрессировать как индивидуально, так и командно, невзирая на турнирное положение. «Автодор» обладает рядом игроков высокого уровня, и наша основная задача — это не дать им проявить себя максимально эффективно. В свою очередь, необходимо сохранить игровой порядок и качественное принятие решений, продемонстрированное в последних матчах», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Вергуна.

Матч «Автодор» — «Минск» пройдет завтра, 14 февраля. Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-v-gostyah-u-mba-avtodor-prinimaet-minsk-prevyu-14-fevralya/
БК Автодор
БК Минск
0
Читайте также
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
Махачев и Волкановски получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 284
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паскуаль: «Сегодня «Нижний Новгород» был лучше нас, поэтому победил»
Новости
RSS RSS
Все новости