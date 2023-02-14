Главный тренер «Автодора» Вичентич: «Надеюсь, мы сыграем на уровне последних двух матчей»

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич перед матчем Единой лиги ВТБ против «Минска» призвал свою команду сохранять концентрацию.

«Впереди у нас домашняя встреча с «Минском», и я надеюсь, мы сыграем на уровне последних двух матчей. Это не будет легко, ведь каждая игра — новый вызов, и побеждает та команда, которая этого заслуживает. Лично я уважаю минскую команду, и мы тщательно готовимся к матчу с ними. Игроки в курсе, что за матч нам предстоит, и вместе мы настраиваемся на игру», — приводит слова Вичентича сайт клуба.

В двух предыдущих матчах «Автодор» обыграл «Самару» (93:83) и «Енисей» (86:82). Матч с «Минском» пройдет сегодня, 14 февраля. Начало — в 18.00 мск.