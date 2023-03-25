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Сегодня, 18:37

Карасев — о победе над «Нижним Новгородом»: «Показали качественную игру, дотерпели»

Мария Гусева
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Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (69:55) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень хорошая игра для нас в преддверии плей-офф, — приводит пресс-служба лиги слова Карасева. — Сегодня на игру не приехал ряд игроков — почти половина команды болеет или восстанавливается после травм. Тем не менее, даже в урезанном составе показали качественную игру, дотерпели. Одно то, что сегодня мы сделали 18 передач и 13 потерь, хотя обычно у нас перевес в другую сторону, тоже внушает оптимизм. По крайней мере, ребята почувствовали, что могут выигрывать. Для нас каждый матч решающий, как последний».

МБА занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с процентом побед 46,9. «Нижний Новгород» идет строчкой выше с процентом побед 53,1.

Источник: Единая лига ВТБ
БК МБА
БК Нижний Новгород
Василий Карасев
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