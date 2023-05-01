Райкович — о седьмом матче серии с «Локомотивом-Кубань»: «Мы обязаны сделать все, что в наших силах»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Это важная, решающая игра полуфинала плей-офф, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — В Краснодаре мы пережили ситуацию, когда отступать было некуда, и мы победили. И мы снова подошли к решающему моменту. Мы обязаны сделать все, что в наших силах, и выиграть».

Счет в серии до четырех побед равный — 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 мск.