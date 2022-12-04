Райкович — о победе над УНИКСом: «Это была настоящая битва»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился эмоциями от победы над УНИКСом (95:93 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это была настоящая битва и долгожданная встреча лидеров чемпионата. Матч получился очень тяжелым для обеих команд, но игроки подарили болельщикам много зрелищных моментов, эмоций, а также не разочаровали в плане самоотдачи и качества игры. Вы видели, сколько раз за матч мы думали, что исход встречи уже определен, но УНИКС каждый раз возвращался точными трехочковыми в решающие моменты, — приводит пресс-служба лиги слова Райковича. — Горжусь своими игроками, которые оказались сильнее и выстояли в такой тяжелой гостевой атмосфере в матче с отличным соперником и заслужили лучший старт в истории нашего клуба из 14 побед подряд».

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС располагается на 2-й строчке.

В следующем матче армейцы сыграют против «Минска» 9 декабря, а казанский клуб встретится с «Енисеем» 7 декабря.