Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:25

Главный тренер «Астаны» Киселев: «Это была очень важная победа для нас и очень трудная в психологическом плане»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал победу команды над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (76:65).

«Я хотел бы поздравить свою команду с победой, свой тренерский штаб, руководство. Это была очень важная победа для нас и очень трудная в психологическом плане. Что касается игры: мы неплохо смотрелись три четверти, в 4-й четверти опять перешли на индивидуальные действия, не проводили наши атаки так, как должны были. Но мы дотерпели, после определенных встрясок и замен достаточно неплохо сыграли концовку — и результат на табло», — цитирует Киселева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Астана» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице. «Минск» идет на последней, 12-й строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/astana-zavershaet-2022-j-god-pervoj-gostevoj-pobedoj-v-sezone/
БК Астана
БК Минск
0
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астана» победила «Минск» в матче аутсайдеров Единой лиги ВТБ
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости