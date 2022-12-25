Главный тренер «Астаны» Киселев: «Это была очень важная победа для нас и очень трудная в психологическом плане»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал победу команды над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (76:65).

«Я хотел бы поздравить свою команду с победой, свой тренерский штаб, руководство. Это была очень важная победа для нас и очень трудная в психологическом плане. Что касается игры: мы неплохо смотрелись три четверти, в 4-й четверти опять перешли на индивидуальные действия, не проводили наши атаки так, как должны были. Но мы дотерпели, после определенных встрясок и замен достаточно неплохо сыграли концовку — и результат на табло», — цитирует Киселева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Астана» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице. «Минск» идет на последней, 12-й строчке.