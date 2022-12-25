Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:32

Главный тренер «Минска» Вергун: «Сегодня у нас не нашлось человека, который мог стабильно приносить очки команде»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун высказался о поражении команды от «Астаны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (65:75).

«Игра однозначно носила супер принципиальный характер. Но, к сожалению, «Астана» сегодня выглядела лучше. Много объяснений, но не хочется вдаваться в эти нюансы и трудности. 17 потерь — это слишком много для матча с прямым конкурентом, который, на мой взгляд, не превосходит нас в индивидуальном мастерстве. Ничего не меняется: кто-то должен брать на себя ответственность и реализовывать атаки. 65 очков для положительного результата — слишком мало. Уровень Единой Лиги ВТБ показывает, что нужно стабильно иметь возможность набирать хотя бы 75-80 очков, чтобы бороться за победы. К сожалению, сегодня у нас не нашлось человека, который мог стабильно приносить очки команде», — цитирует Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Астана» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице. «Минск» идет на последней, 12-й строчке.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/astana-zavershaet-2022-j-god-pervoj-gostevoj-pobedoj-v-sezone/
БК Астана
БК Минск
0
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Японский эксперт назвал самолет Ан-12 шедевральным
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Астаны» Киселев: «Это была очень важная победа для нас и очень трудная в психологическом плане»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости