Корстин считает, что у «Уралмаша» хорошие шансы вступить в Единую лигу ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила шансы лидеров Суперлиги-1 — «Уралмаша» и «Руны» — получить повышение в классе.

«В прошлом году эти клубы подавали заявки в Единую книгу, но, видимо, не до конца ознакомились с нашим регламентом, — отметила «СЭ» Илона Корстин. — Они просто не соответствовали ему. Мы провели с ними беседы, объяснили их главные проблемы. Они поблагодарили и сказали, что будут двигаться в этом направлении.

Могу сказать, что у «Уралмаша» неплохие перспективы. Если они будут играть в ДИВСе, на арене, где выступает БК УГМК, то у них есть шансы, чтобы их заявка была рассмотрена в позитивном ключе. Но, напомню, принять команду в турнир или нет, решает совет лиги. У нас простой механизм. Поступает заявка, если она соответствует регламенту — есть зал на пять тысяч зрителей и подтвержденный бюджет на 400 миллионов, — то руководство лиги выставляет ее на совет.

У «Руны» до сих пор не решен вопрос с залом. Это их основная проблема. Хотя команда базируется в Москве. Со стороны кажется, что этот вопрос можно решить».

Полное интервью Илоны Корстин «СЭ» здесь