Форвард «Зенита» Вольхин — о матче с ЦСКА: «Едем в Москву за победой»
Форвард «Зенита» Игорь Вольхин поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Понимаем, что нужно выигрывать — не важно, будь то ЦСКА или какая-то другая команда. Мы едем в Москву за победой и будем делать для этого все возможное», — приводит слова Вольхина официальный сайт «Зенита».
ЦСКА занимает второе место в группе А, одержав 24 победы. «Зенит» идет четвертым с 21 победой.
В текущем сезоне 26-летний Вольхин провел 35 матчей, набирая в среднем 4,4 очка.
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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