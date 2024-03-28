«Уралмаш» в гостях обыграл «Самару». Эллис набрал 31 очко

«Уралмаш» на выезде переиграл «Самару» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:77.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Октавиус Эллис, набравший 31 очко.

«Уралмаш» с 21 победой занимает первое место в группе А. «Самара» идет второй с 19 победами.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 77:83 (19:27, 20:22, 20:19, 18:15)

28 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».