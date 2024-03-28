«Уралмаш» в гостях обыграл «Самару». Эллис набрал 31 очко
«Уралмаш» на выезде переиграл «Самару» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:77.
Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Октавиус Эллис, набравший 31 очко.
«Уралмаш» с 21 победой занимает первое место в группе А. «Самара» идет второй с 19 победами.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Самара» — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 77:83 (19:27, 20:22, 20:19, 18:15)
28 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».
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