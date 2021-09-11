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Форвард УНИКСа Каймакоглу завершил карьеру

01:42

Форвард УНИКСа Костас Каймакоглу принял решение завершить карьеру, сообщает Lotsos Sport.

38-летний грек выступал за казанскую команду с 2012 года. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ он сыграл в 4 матчах, набирая в среднем по 3,0 очка и 2,0 подбора.

Ранее Каймакоглу выступал также за «Панатинаикос», «Маруси» и «Нир Ист».

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Евгений Козинов все материалы автора

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