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ЦСКА объявил о расторжении контракта с Майком Джеймсом

17:01
Майк Джеймс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майк Джеймс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА объявил о расторжении контракта с разыгрывающим Майком Джеймсом.

Клуб пришел к договоренности о расторжении соглашения с 31-летним американцем.

Джеймс выступал за ЦСКА с августа 2019 года. Весной 2021 года баскетболист был выведен из состава из-за конфликта с тренерским штабом. Игрок завершил сезон-2020/21 в НБА в составе «Бруклина».

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Иван Торопцев все материалы автора

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