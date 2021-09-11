ЦСКА объявил о расторжении контракта с Майком Джеймсом
ЦСКА объявил о расторжении контракта с разыгрывающим Майком Джеймсом.
Клуб пришел к договоренности о расторжении соглашения с 31-летним американцем.
ЦСКА и Джеймс: сотрудничество прекращено— CSKA Moscow (@cskabasket) September 11, 2021
Наш клуб пришел к договоренности с защитником @TheNatural05 по расторжению действующего соглашения. pic.twitter.com/eKC8LLg5c2
Джеймс выступал за ЦСКА с августа 2019 года. Весной 2021 года баскетболист был выведен из состава из-за конфликта с тренерским штабом. Игрок завершил сезон-2020/21 в НБА в составе «Бруклина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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