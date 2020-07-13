Форвард Пойтресс стал игроком «Зенита»

Форвард Алекс Пойтресс пополнил состав «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга подписал с 26-летним американцем однолетний контракт, сообщает сайт клуба.

С декабря 2019 года Пойтресс выступал за «Галатасарай», где в среднем набирал 12,9 очка и делал 5,4 подбора в чемпионате турецкой суперлиги.

— Я очень рад присоединиться к баскетбольному клубу «Зенит», организации, которая планирует совершить рывок в Евролиге в этом сезоне. Я много слышал удивительного про Санкт-Петербург и не могу дождаться, когда присоединюсь к команде, — сказал новичок.