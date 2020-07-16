Форвард «Автодора» продолжит карьеру в Корее
19:36
25-летний американский форвард Айзейя Хикс, в минувшем сезоне защищавший цвета «Автодора», продолжит карьеру в корейском клубе «Самсунг Тандерс» из Сеула, сообщает сайт саратовского клуба.
По итогам сезона Айзейя ХИКС был признан лучшим защищающимся игроком Единой Лиги ВТБ. В 14 матчах чемпионата форвард набирал в среднем по 12,9 очка и с большим отрывом стал лучшим в лиге по блок-шотам (в среднем 2 за игру).
Дополнительная информация:
http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4107-isaiah-hicks-to-continue-his-career-in-south-korea
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