Форвард «Автодора» продолжит карьеру в Корее

25-летний американский форвард Айзейя Хикс, в минувшем сезоне защищавший цвета «Автодора», продолжит карьеру в корейском клубе «Самсунг Тандерс» из Сеула, сообщает сайт саратовского клуба.

По итогам сезона Айзейя ХИКС был признан лучшим защищающимся игроком Единой Лиги ВТБ. В 14 матчах чемпионата форвард набирал в среднем по 12,9 очка и с большим отрывом стал лучшим в лиге по блок-шотам (в среднем 2 за игру).