Евгений Пашутин: «Зенит» может преподнести сюрприз»

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ против «Зенита». Игра состоится 10 февраля в 19:30 (мск).

— «Зенит» сильная команда, обладает достаточной глубиной состава, играет практически в две пятёрки, — цитирует слова специалиста пресс-служба клуба. — Мы должны нейтрализовать их снайперов, а также больших Айона и Томаса. Несмотря на то, что сейчас у «Зенита» ряд неудач, с помощью характера они очень часто возвращаются в игру, даже пропуская серьезные рывки соперников. В конкретный день они могут преподнести сюрприз.

Нужно контролировать ритм, навязать физический контакт, действовать агрессивно и командно, показать ту защиту, которую мы демонстрируем в последних матчах. Отдадим всю свою энергию, чтобы победить в понедельник. Готовимся к очень тяжелому матчу.

На данный момент команда Пашутина находится на третьей строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, набрав 28 очков в 16 матчах. «Зенит» располагается на девятом месте с 21 баллом.