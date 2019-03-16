Евгений Богачев: "У УНИКСа сумасшедший календарь"

Президент УНИКСа​ Евгений Богачев отметил, что у клуба сумасшедший календарь. Также он добавил, что настроен оптимистично перед полуфинальной серией Кубка Европы против "Валенсии".

– В целом какие ожидания от серии с "Валенсией"?

– Я настроен оптимистично. Будем сражаться в каждом матче, и шансы на победу в серии у нас точно будут. Да, на бумаге они выглядят сильнее, но парни очень хотят пройти в финал. Жаль, что календарь тоже играет против нас.

– Можете пояснить?

– Сегодня мы играем в Краснодаре. После матча сразу же летим в Валенсию. Перелет через Москву в Испанию займет 13 часов. 19 марта нам играть первый матч с "Валенсией", 22-го – ответный матч дома. А 24-го уже игра Единой лиги с ВЭФом в Риге. Это сумасшедший календарь, непонятно, как так получилось. Посмотрим, как ребята всё это выдержат.