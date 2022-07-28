«Енисей» подписал американского форварда Коулмэна

«Енисей» объявил о подписании контракта с форвардом Орландо Коулмэном.

Срок контракта с 29-летним американцем не уточняется.

В начале прошлого сезона Коулмэн выступал за греческий «Аполлон Патрас», в составе которого принял участие в 9 матчах, набирая в среднем 17,3 очка, 4,9 подбора и 1,3 передачи за игру.

В январе 2022 года баскетболист подписал контракт с французским «Шалон-Реймсом», за который сыграл в 16 встречах, набирая в среднем 16 очков, 3,1 подбора и 1,2 передачи за матч.