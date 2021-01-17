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«Парма» обыграла «Енисей» с разницей «+34»

14:58
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«Парма» одержала победу над «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:52.

Самым результативным игроком встречи стал литовский форвард пермской команды Эйгирдас Жукаускас (17 очков). «Парма» занимает 9-е место в турнирной таблице с 5 победами, «Енисей» идет на последней, 13-й строчке с 1 победой. Поражение стало для красноярцев десятым в сезоне-2020/21.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Парма» (Пермь) — 52:86 (18:14, 20:26, 5:24, 9:22)

Е: Кулагин (16), Баттл (12), Балашов (8).

П: Жукаускас (17), Мейерис (16), Савович (15).

17 января. Красноярск. «Арена-Север».

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