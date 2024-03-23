Единая лига ВТБ перенесла матчи 24 и 25 марта из-за теракта в Подмосковье

Единая лига ВТБ сообщила о переносе матче регулярного чемпионата из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

Речь идет о матче 24 марта между «Самарой» и «Пари НН» и 25 марта — между ЦСКА и «Зенитом». Также перенесены встречи Единой молодежной лиги — «МБА-Юниор» — «СШОР Локомотив-Кубань-2» и «ЦСКА-Юниор» — «Енисей-2», которые должны были пройти 25 марта.

Новые даты и время начала будут определены позднее.