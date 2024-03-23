Матчи Единой Лиги ВТБ начнутся с минуты молчания

Игры регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, запланированные на 24, 25 и 26 марта, начнутся с минуты молчания.

«Также на матчах лиги рекомендовано полностью отменить все развлекательные мероприятия, включая выступления группы поддержки и маскотов», — говорится в сообщении на сайте лиги.

Минута молчания запланирована также перед матчами Единой молодежной Лиги, которые пройдут 25-26 марта.

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