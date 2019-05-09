Джоан Плаза: "Зенит" заслужил победу, но мы не можем устроить вечеринку"

Главный тренер "Зенита" Джоан Плаза подвел итоги третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (94:78), сообщает официальный сайт турнира. Счет в серии: 2-1 в пользу питерцев.

– Сегодня "Зенит" заслужил победу. Но мы не можем устроить вечеринку – это лишь еще один шаг к цели. Сегодняшний успех не будет стоить ничего, если мы не сможем выиграть еще один матч в этой серии. Я надеюсь, что на четвертой игре трибуны проявят себя еще мощнее – нам очень нужна поддержка болельщиков. Сейчас у нас есть шанс опровергнуть ставки и пройти дальше, – цитирует Плазу пресс-служба Лиги ВТБ.

Четвертый матч пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге. Победитель серии сыграет в полуфинале с ЦСКА.

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