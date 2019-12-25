Дмитрий Кулагин: «Локомотиву» не хватало Фридзона в последних матчах»

Лидер «Локомотива» Дмитрий Кулагин опроверг информацию, что в связи с вылетом из Кубка Европы у легионеров команды может пропасть мотивация выступать только в Единой лиге ВТБ. Также он рад скором возвращению после травмы Виталия Фридзона.

— Это глупости, — пояснил лидер «Локомотива» Дмитрий Кулагин. — Мы единая команда и не разделяем игроков на россиян и легионеров. А нашу мотивацию можно было увидеть в матче с «Химками», где мы показали, что способны решать самые высокие задачи. Что касается Фридзона, я очень рад, что он скоро вернется в строй. Нам не хватало капитана в последних матчах, но все видят, как он работает, как помогает команде вне площадки, и это мотивирует.