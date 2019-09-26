Дмитрис Итудис: «Пора перевернуть страницу и создать новую команду»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что в команду пришли хорошие игроки. По его словам, Пора перевернуть страницу и постараться создать новый коллектив.

— Нас покинули замечательные игроки, главные исполнители — заявил Итудис. — Их заменили сильные новички. В первую очередь надо стать командой, а потом уже ставить цели. У нас совершенно новая команда, но таковы реалии. Мы работали с новыми ребятами всю предсезонку — Майкл Джэймс, Дэрран Хиллиард, Рон Бэйкер, Костас Куфос, Янис Стрелниекс были здесь, хоть и у нас случилось несколько травм. Мы готовы идти вперед с этими ребятами.

— Все же вы пока не видели команду в сильнейшем составе в игре. Предсезонка продлится на первые матчи чемпионата и Евролиги?

— Да, жаль, что так произошло. Из-за травм и чемпионата мира у нас не было такой возможности. Все верно, предсезонка для нас продолжится в начале сезона. Фанаты должны понимать, что до этого мы построили великолепную команду, и прошлый сезон был, наверное, пиком того состава. Тем не менее, этот процесс занял 5 лет. Теперь нам нужно вспомнить, с чего мы начинали, при этом, не забывая о достижениях прошлого года. Пора перевернуть страницу и постараться создать новую команду.

— Насколько сильно изменится лицо ЦСКА?

— Мы подписали хороших, опытных игроков. У Джеймса, Стрелниекса, Хиллиарда огромный опыт выступлений в Евролиге. Эти ребята очень сильно помогут нам прямо сейчас. Молодой Рон Бэйкер впервые будет выступать в Европе. Опыт Косты Куфоса на уровне НБА и сборно Греции нам очень пригодится. Посмотрим, как будет выглядеть команда, когда все ключевые игроки поправятся и смогут выйти на паркет вместе.

— Когда вернутся травмированные?

— У Кайла Хайнса вирусное заболевание, думаю, скоро он будет в порядке. У Куфоса незначительный перелом. Все не очень серьезно, но Коста еще испытывает боль. Сейчас ему нужно укрепить кость. Врачи говорят, что это займет 2-3 недели.

— Что можете сказать о соперниках в этом сезоне? «Химки» сколотили «дрим-тим» минувшим летом Мозговым, Карасевым и Жеребко.

— «Дрим-тим»? Наверное, нам тогда нужно не выходить на паркет? Как думаете? Не знаю никаких «дрим-тим», я знаю, что у нас очень сильные соперники, и так было каждый год. «Химки», «Зенит», «Локомотив», УНИКС. Лига ВТБ — сильный турнир, мы с уважением относимся к своим соперникам. (Евгений Белоусов)