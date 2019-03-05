Димитрис Итудис: "Взгляните на игру ЦСКА с "Химками" объективными глазами"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от "Химок" (72:73 ОТ) в матче Единой лиги поздравил соперника с победой, но призвал всех еще раз беспристрастно пересмотреть игру.

- Я всегда сначала поздравляю команду, которая выиграла, поэтомНу и сейчас буду джентльменом и сделаю то же самое, - начал Итудис. - "Химки" - с победой. Но, думаю, если быть объективным и посмотреть глазами реалиста, то можно увидеть две разных истории относительно того, кто был главным героем на площадке. Вы же видели матч? Мы пытались играть в баскетбол. Нас всегда учили, что к игре нужно относиться так, чтобы подчеркивать атаку и зрелищность. Я не пытаюсь сказать, что защита не важна, это не так. Но сейчас мы увидели две разных вещи - не буду вдаваться в глубокий анализ и рисковать быть наказанным. Но вы кое-что видели - и если быть честным с собой, смотреть на вещи объективно, то вы сами определите, кто был на паркете главным действующим лицом. Помимо Шведа, который провел очень результативный матч, Родригеса или кого бы то ни было. Мы говорим о том, что наши игроки совершили 20 потерь, и половину из них - по причине чего-то еще. Посмотрите последнее владение и то, которое было перед ним. Как было трактовано одно и другое. Вы все видели - будьте объективны, посмотрите на самого себя в зеркало и вынесите свое суждение. Один мой коллега, который уже завершил карьеру, однажды сказал: "Сегодня это увидел бы и слепой".



- Родригес сегодня стал единственным игроком ЦСКА, забившим трехочковые...



- И все равно мы довели дело до овертайма и могли продлить игру во второй. Представьте, если бы мы забили на пару "трешек" больше. Дело даже не в том, как ты исполняешь трехочковые - во многих случаях тяжело даже добраться до броска. Я очень уважаю "Химки" как организацию и то, что они делают. Если вспомнить, то они часто обыгрывают нас с сиреной, или за счет последнего броска - и это хорошо для баскетбола. Но сегодня была другая история. Еще раз призываю взглянуть на дело не с точки зрения принципиального соперничества, а объективно.



- Что с Хэкеттом?



- Он провел хороший матч, но получил удар в том эпизоде, когда Де Коло получил неспортивный и технический фолы. Надеюсь, с Дани ничего страшного, пока еще рано что-то говорить. (Антон Бабошин)