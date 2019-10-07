Димитрис Итудис: «Соперники были лучше в бросках»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от «Зенита» в Единой лиги ВТБ (79:82).

— Поздравляю «Зенит», они победили в равной борьбе, где преимущество могло склониться на сторону каждой из команд, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА. — Соперники были лучше в бросках, они попали 8 из 15 трехочковых в первой половине. И во второй они продолжали попадать, в том числе, и со средней дистанции. С другой стороны, у нас получилась очень плохая третья четверть. Мы вообще плохо бросали, попали всего 59 процентов штрафных, во второй половине реализовали всего 4 из 16 двухочковых. Качество бросков и создало разницу сегодня.