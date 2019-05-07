Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после второй победы над "Нижним Новгородом" в 1/4 финала Единой лиги ВТБ (2-0) отметил, что команда выполнила только первую часть задачи.

- Поздравляю команду с победой и хорошей игрой, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - Счет в серии 2-0, и мы выполнили первую часть задачи, взяли две победы дома, и теперь отправимся в Нижний Новгород. У нас есть два дня на подготовку, хоть у нас и есть другие обязательства. Радует, что мы продолжили биться, поддерживали тот же уровень интенсивности. К тому же вернули в строй Нандо, которому дали значительное игровое время, чтобы он вошел в ритм.