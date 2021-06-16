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Девин Букер покинул «Химки» и подписал контракт с «Фенербахче»

15:56
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«Фенербахче» на официальном сайте объявил о переходе в команду тяжелого форварда Девина Букера.

Турецкий клуб подписал 2-летний контракт с 30-летним американцем.

Букер покинул подмосковные «Химки», за которые выступал в прошедшем европейском сезоне. Девин по неназванным клубом причинам не играл за команду с 14 января. Проходила информация, что большинство легионеров покинуло клуб из-за задержек заработной платы.

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