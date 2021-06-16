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Пойтресс подписал новый контракт с «Зенитом»

15:53
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«Зенит» на официальном сайте объявил, что легкий форвард Алекс Пойтресс останется в составе команды.

Клуб из Санкт-Петербурга и 27-летний американец пришли к соглашению о продлении контракта еще на один год.

За прошедший сезон в «Зените» Пойтресс провел 50 матчей (18 в Единой лиге ВТБ и 32 в Евролиге). Его статистика в Евролиге-20/21 — 8,6 очка, 4,3 подбора и 8,8 балла за эффективность действий в среднем за матч.

В Единой лиге ВТБ Алекс показал лучшую в сезоне реализацию двухочковых бросков среди других игроков лиги — 67,7%. В среднем за матч в турнире Алекс набирал 9,2 очка, делал 4,1 подбора, 1 перехват и заканчивал матч с 11,6 балла за эффективность действий.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/16/aleks-poytress-prodolzhit-kareru-v-zenite-/

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