Пойтресс подписал новый контракт с «Зенитом»
«Зенит» на официальном сайте объявил, что легкий форвард Алекс Пойтресс останется в составе команды.
Клуб из Санкт-Петербурга и 27-летний американец пришли к соглашению о продлении контракта еще на один год.
За прошедший сезон в «Зените» Пойтресс провел 50 матчей (18 в Единой лиге ВТБ и 32 в Евролиге). Его статистика в Евролиге-20/21 — 8,6 очка, 4,3 подбора и 8,8 балла за эффективность действий в среднем за матч.
В Единой лиге ВТБ Алекс показал лучшую в сезоне реализацию двухочковых бросков среди других игроков лиги — 67,7%. В среднем за матч в турнире Алекс набирал 9,2 очка, делал 4,1 подбора, 1 перехват и заканчивал матч с 11,6 балла за эффективность действий.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/16/aleks-poytress-prodolzhit-kareru-v-zenite-/
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