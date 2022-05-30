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«Зенит» победил ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
30 мая. Москва. ЦСКА — «Зенит».
Фото БК ЦСКА.

«Зенит» одолел ЦСКА в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли встречу, которая прошла в Москве, со счетом 95:97.

Отметим, что гости проиграли первую четверть с разницей в 10 очков — 19:29.

Затем «Зенит» не только сравнял счет, но и завладел весомым преимуществом. Однако в конце четвертой четверти питерцы пропустили серию промахом, позволил ЦСКА сравнять счет.

И все же в концовке «Зенит» смог додавить соперника.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 2 июня.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 95:97 (29:19, 16:25, 18:26, 32:27)

30 мая. Москва. «Мегаспорт».

БК Зенит
БК ЦСКА
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