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Сегодня, 22:34

Президент РФБ назвал нынешний сезон-2021/22 самым интересным в Единой лиге ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что сезон-2021/22 стал самым интересным как в Единой лиге ВТБ.

«Этот сезон, что в Единой лиге ВТБ, что в НБА, — самый интересный за последние годы. ЦСКА был сильнее на бумаге, но «Зенит» и в прошлом невероятном матче, и в этом сумел показать себя, дать бой», — сказал Кириленко ТАСС.

30 мая петербургский «Зенит» на выезде со счетом 97:95 обыграл московский ЦСКА и сократил отставание в серии до четырех побед (2-3).

Источник: https://tass.ru/sport/14773843
Андрей Кириленко
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