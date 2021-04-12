«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Цмоки-Минск»

«Локомотив-Кубань» победил «Цмоки-Минск» (101:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самыми результативными стали Найджел Уильямс-Госс и Миндаугас Кузминскас — по 15 очков. У минчан лучшим снайпером стал Кристофер Клайберн — 22 очка.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» на последнем, 13-м месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 75:101 (21:31, 17:22, 15:32, 22:16)

12 апреля. Минск. «Минск-арена».