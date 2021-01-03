ЦСКА в гостях переиграл «Нижний Новгород»

ЦСКА на выезде победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб переиграл соперника со счетом 83:63.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Торнике Шенгелия, который набрал 22 очка.

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«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 63:83 (21:24, 14:22, 15:20, 13:17)

3 января. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».