ЦСКА в гостях переиграл «Нижний Новгород»
18:02
ЦСКА на выезде победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Московский клуб переиграл соперника со счетом 83:63.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Торнике Шенгелия, который набрал 22 очка.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 63:83 (21:24, 14:22, 15:20, 13:17)
3 января. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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