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Александр Винник стал игроком «Енисея»

15:54
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Центровой Александр Винник перешел в красноярский «Енисей». Контракт рассчитан на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба клуба.

Большую часть карьеры Винник выступал за «Парму», с которой дважды выигрывал Кубок России. Летом 2019-го перебрался в «Нижний Новгород», а во второй части сезона перешел в «Самару», с которой стал обладателем Кубка России и чемпионом суперлиги-1.

Дополнительная информация:

https://vk.com/bc_enisey

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Иван Шитик все материалы автора

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