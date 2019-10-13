ЦСКА прервал проигрышную серию, обыграв «Цмоки-Минск»

«ЦСКА» обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13).

Эта победа стала для армейцев первой в лиге после двух стартовых поражений.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13)

13 октября. Москва. «УСК ЦСКА».