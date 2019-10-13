ЦСКА прервал проигрышную серию, обыграв «Цмоки-Минск»
14:56
«ЦСКА» обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13).
Эта победа стала для армейцев первой в лиге после двух стартовых поражений.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13)
13 октября. Москва. «УСК ЦСКА».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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