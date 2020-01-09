ЦСКА подпишет кубинского форварда АЕК

Форвард греческого АЕК Ховард Сент-Рос перейдет в ЦСКА, утверждает Eurohoops. Армейцы договорились о выкупе контракта кубинца и подпишут с ним соглашение до 2021 года.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов-2019/20 Сент-Рос набрал в среднем 12,2 очка, делал 6,8 подбора, 3,8 передачи и 2,4 перехвата. В чемпионате Греции на его счету в среднем 9 очков, 6,2 подбора, 3,4 передачи и 2,2 перехвата.

Армейцы ищут замену Уиллу Клайберну, выбывшему до конца сезона из-за травмы.