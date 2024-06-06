Роберсон покинул «Самару» по истечении срока контракта

«Самара» попрощалась с защитником Джастином Роберсоном. Команда не стала продлевать контракт с американским баскетболистом.

«Яркий и взрывной, способный взять на себя бросок в самый ответственный момент матча, Роберсон стал одним из главных любимцев самарских болельщиков. Мы благодарим Джастина за время, проведенное в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Джастин выступал за «Самару» с лета прошлого года. Он провел 44 матча в Единой лиге ВТБ, став самым результативным игроком команды. В среднем за матч защитник набирал 12,6 очка (плюс 3 подбора, 3,7 передачи и 1,5 перехвата).