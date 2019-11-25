Завершились два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» — 94:69. В составе победителей самым результативным стал Джоэль Боломбой, который набрал 15 очков.

«Локомотив» одержал победу в поединке с польским клубом «Зелена-Гура» (93:71). У «Локо» лучшим снайпером стал Джонни О'Брайант — 24 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 94:69 (24:22, 23:13, 20:18, 27:16)

«Локомотив» (Краснодар) — «Зелена-Гура» — 93:71 (26:14, 19:16, 20:21, 28:20)