ЦСКА победил «Локомотив-Кубань»
ЦСКА дома победил «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа группы А регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:73.
Хозяева во второй четверти уступали с разницей в 11 очков. Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл (ЦСКА) — 22 очка.
ЦСКА одержал 25-ю победу в 34 играх и занимает второе место в группе А. «Локомотив» с 22 победами и 11 поражениями — на 4-й строчке.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14)
Ц: Тримбл (22), Хэнлан (16), Ухов (10)
Л: Акун-Перселл (17), Мартюк (12), Ндур (10)
1 апреля. Москва. «Мегаспорт».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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