ЦСКА победил «Локомотив-Кубань»

ЦСКА дома победил «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа группы А регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:73.

Хозяева во второй четверти уступали с разницей в 11 очков. Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл (ЦСКА) — 22 очка.

ЦСКА одержал 25-ю победу в 34 играх и занимает второе место в группе А. «Локомотив» с 22 победами и 11 поражениями — на 4-й строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 86:73 (16:15, 19:28, 32:16, 19:14)

Ц: Тримбл (22), Хэнлан (16), Ухов (10)

Л: Акун-Перселл (17), Мартюк (12), Ндур (10)

1 апреля. Москва. «Мегаспорт».