«Зенит» на выезде победил «Цмоки-Минск»
17:47
«Зенит» одержал гостевую победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга переиграла соперника со счетом 99:73.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Цмоки-Минск» (Минск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 73:99 (19:20, 16:25, 20:24, 18:30)
7 февраля. Минск. «Минск-арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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