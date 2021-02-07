«Зенит» на выезде победил «Цмоки-Минск»

«Зенит» одержал гостевую победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга переиграла соперника со счетом 99:73.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 73:99 (19:20, 16:25, 20:24, 18:30)

7 февраля. Минск. «Минск-арена».