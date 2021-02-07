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«Зенит» на выезде победил «Цмоки-Минск»

17:47
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«Зенит» одержал гостевую победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга переиграла соперника со счетом 99:73.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 73:99 (19:20, 16:25, 20:24, 18:30)

7 февраля. Минск. «Минск-арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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