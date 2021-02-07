Итудис объяснил поражение ЦСКА от «Калева» усталостью команды

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итог матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Калева» (102:107). Московский клуб потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах.

«У нас были свои моменты, но мы очевидно перегружены, нам сейчас непросто, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Мы несколько раз добирались до двузначного лидерства: «+14» было самым большим, мы также вели «+12», «+10», пару раз «+11». Соперники здорово атаковали, бросали без давления и смогли победить. Понятно, что проблема не только в баскетболе, ведь мы тоже набрали много очков. Во второй и третьей четвертях в последнее время мы проваливаемся из-за всего, что нам приходится проходить на площадке и внутри команды. Все это отражается на игре. Определенно, сейчас у нас один из самых сложных месяцев, но нам нужно держаться, верить в будущее, особенно тогда, когда вернутся в строй травмированные, и мы соберемся все вместе».