ЦСКА на выезде разгромил «Цмоки-Минск»
ЦСКА победил «Цмоки-Минск» (92:44) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным в составе победителей стал Никола Милутинов — 14 очков. У хозяев с 13 очками лучшим снайпером стал Вадим Стубеда. Команды провели первый матч в текущем турнире.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Цмоки-Минск» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 44:92 (11:33, 6:13, 10:28, 17:18)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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