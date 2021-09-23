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ЦСКА на выезде разгромил «Цмоки-Минск»

21:19
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ЦСКА победил «Цмоки-Минск» (92:44) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Милутинов — 14 очков. У хозяев с 13 очками лучшим снайпером стал Вадим Стубеда. Команды провели первый матч в текущем турнире.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 44:92 (11:33, 6:13, 10:28, 17:18)

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Евгений Петров все материалы автора

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