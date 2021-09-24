Главный тренер УНИКСа раскритиковал команду за игру в первой половине матча с «Локомотивом»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Локомотивом» (96:87) в матче Единой лиги ВТБ отметил, что ему было стыдно за игру в первых двух четвертях. Казанская команда отыгралась с «-21».
«Когда мы плохо играем в защите и не принимаем верные решения, то неизбежно сталкиваемся с проблемами, как сегодня в первой половине. Мы начали матч слишком расслабленно, видимо, посчитав, что легко выиграем. Но без борьбы невозможно добиваться результата в нашем виде спорта. Мы заметно уступали сопернику в степени жесткости. Вышли как на прогулку, принимали неправильные решения в нападении.
В предыдущем поединке с «Локо» на Суперкубке мы пропустили 70 очков за 40 минут, сегодня же нам забили 57 только за первую половину. Мне было стыдно перед болельщиками и перед самими собой за нашу игру после двух стартовых четвертей. В нападении наша основная проблема заключалась в отсутствии терпения. Порой мы принимали поспешные решения, в результате чего страдала наша защита. Но во второй половине нам удалось изменить ситуацию и добиться победы", — цитирует пресс-служба лиги Перасовича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/uniks-otygralsya-s-21-i-nachal-sezon-s-pobedy-nad-loko/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю