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Чемпион Европы Понкрашов вернулся в «Химки»

16:19
Антон Понкрашов. Фото БК "Химки"
Антон Понкрашов. Фото БК "Химки"
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«Химки» объявили о подписании контракта с разыгрывающим Антоном Понкрашовым. Соглашение с 34-летним баскетболистом заключено до конца сезона-2020/21.

«Для меня «Химки» — один из моих родных клубов, — сказал Понкрашов. — Здесь я провел два прекрасных сезона, которые повлияли на мое становление как игрока. Когда поступило предложение от «Химок», согласился не раздумывая. Постараюсь помочь команде. Времена непростые, но я полагаюсь на труд, так как только усердной работой можно выправить положение и начать побеждать. Главное — полная самоотдача».

Чемпион Европы-2007 уже выступал за «Химки» на правах аренды с 2007 по 2009 год. Последним клубом в его карьере был «Зенит».

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/news/clubnews/2021/february/4628/

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