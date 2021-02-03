Чемпион Европы Понкрашов вернулся в «Химки»

«Химки» объявили о подписании контракта с разыгрывающим Антоном Понкрашовым. Соглашение с 34-летним баскетболистом заключено до конца сезона-2020/21.

«Для меня «Химки» — один из моих родных клубов, — сказал Понкрашов. — Здесь я провел два прекрасных сезона, которые повлияли на мое становление как игрока. Когда поступило предложение от «Химок», согласился не раздумывая. Постараюсь помочь команде. Времена непростые, но я полагаюсь на труд, так как только усердной работой можно выправить положение и начать побеждать. Главное — полная самоотдача».

Чемпион Европы-2007 уже выступал за «Химки» на правах аренды с 2007 по 2009 год. Последним клубом в его карьере был «Зенит».