Пашутин и Паскуаль станут главными тренерами на Матче звезд ВТБ

Главными тренерами команд на Матче звезд в Москве 14 февраля станут Евгений Пашутини Хави Паскуаль.

Наставник краснодарского «Локомотива» возглавит «Звезд России», а главный тренер санкт-петербургского «Зенита» — «Звезд мира». Помощником Хавьера Паскуаля будет тренер «Зенита» Иньиго Зорсано, а в штаб Евгения Пашутина войдет и.о главного тренера «Химок» Андрей Мальцев.

12 февраля тренеры назовут стартовые пятерки своих команд.

— Очень рад принять участие в Матче звезд! Для меня большая честь представлять «Локо» на этом мероприятии и быть главным тренером сборной «Звезд России», — сказал Пашутин. — Матч звезд — это самый большой праздник для всех болельщиков и любителей баскетбола. Знаковое событие, которое объединяет игроков, тренеров, руководителей клубов, представителей Лиги ВТБ и всех фанатов!

Хочу поблагодарить Лигу ВТБ за доверие. Постараемся со спортивной стороны показать красоту баскетбола, чтобы всем было приятно смотреть за матчем. Баскетбол — это наша жизнь, хочется, чтобы игра становилась ярче и на этом празднике баскетбола весь зал был восхищен шоу на паркете. Яркие данки, красивые проходы и трехочковые, необычные передачи, мощные блокшоты — это самые зрелищные компоненты игры, которые, однозначно, в этот вечер будут присутствовать в большом количестве.

Приглашаю всех любителей баскетбола на Матч звезд. Уверен, что это будет очень яркая встреча, которая запомнится всем своей интригой, красивыми моментами и высшим уровнем мастерства игроков!

— Во-первых, хочу сказать, что для меня большая радость — принять участие в этом празднике баскетбола, в Матче звезд Единой лиги ВТБ, в качестве главного тренера сборной «Звезд мира». Это событие — хорошая возможность для игроков, тренеров и, что самое важное, для болельщиков насладиться классным баскетболом, — добавил в свою очередь Паскуаль. — Единая лига ВТБ — очень конкурентоспособная лига с большим количеством хороших игроков, прекрасных тренеров и сильных команд. Я хочу поблагодарить всех фанатов, которые любят и следят за Единой лигой ВТБ, поддерживают свои любимые клубы. Мне хочется особенно отметить «Зенит», в этом году мы работаем вместе с самого начала этого трудного, но удивительного сезона, моих игроков, которые усердно работают каждый день, а также наших фанатов, которые поддерживают нас в каждом матче. Надеюсь, все насладятся этой игрой, а вскоре все баскетбольные арены будут полностью заполнены болельщиками.